Dr Jazuli Juwaini: Mathla'ul Anwar Rumah Besar Pengabdian Saya

jpnn.com - BANTEN - Anggota DPR RI Fraksi PKS Dr. K.H. Jazuli Juwaini bersilaturahmi dengan Ketua Umum Mathla'ul Anwar (MA) K.H. Embay Mulya Syarief. Dalam kesempatan itu, K.H. Embay Mulya Syarief menyambut hangat kedatangan Jazuli Juwaini. Keduanya pun terlibat obrolan hangat.

Pertemuan hangat ini berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan dan semangat kebersamaan untuk terus memperkuat peran organisasi kemasyarakatan Islam dalam membangun bangsa, khususnya di Provinsi Banten.

“Secara pribadi dan atas nama Mathla'ul Anwar, kami tadi berbicara dan bertukar pikiran seputar dunia pendidikan, sosial dan budaya di Banten dan Mathla'ul Anwar pada khususnya," kata Embay dikutip dalam keterangan, Sabtu (11/10).

Embay menambahkan bahwa pertemuan ini dalam rangka memperkuat kiprah Mathla'ul Anwar selaku organisasi massa Islam tertua di Indonesia.

"Mathla'ul Anwar sebagai organisasi massa Islam tertua di Indonesia perlu menyerap segala aspirasi dan masukan dari beragam pihak termasuk dari Adinda Jazuli Juwaini dengan kapasitas beliau yang juga menjadi wakil ketua parlemen dunia Islam," ungkapnya.

Sementara, Jazuli menyampaikan apresiasi mendalam terhadap kiprah dan kontribusi Mathla'ul Anwar yang telah berperan besar di bidang pendidikan, dakwah, sosial, ekonomi dan kemasyarakatan, wilayah Banten khususnya, dan Indonesia umumnya.

“Mathlaul Anwar bukan hanya membentengi umat dari tantangan zaman, tetapi juga mencerdaskan masyarakat dan menjaga stabilitas sosial politik di daerah. MA telah menunjukkan dedikasi luar biasa bagi kemajuan umat dan bangsa,” kata Jazuli.

Dia mengatakan bahwa K.H. Embay merupakan salah satu figur di Banten, yang turut memajukan ekonomi syariah dengan mendirikan lembaga perbankan syariah pertama di provinsi itu.