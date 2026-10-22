Dr. Sabar L Tobing Soroti Risiko Ketidaksesuaian Data Keuangan dan Pajak

jpnn.com - JAKARTA - Pelaku usaha dituntut untuk makin tertib mengelola keuangan, menyusun pembukuan, memastikan kesesuaian data transaksi dengan pelaporan pajak seiring dengan perubahan sistem perpajakan di Indonesia. Integrasi data melalui sistem Coretax membuat transparansi informasi keuangan menjadi makin penting.

Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Gathering Bersama Nasabah BCA Prioritas KCU Sudirman bertajuk “Secure Your Legacy: Strategi Pajak & Perlindungan Kekayaan” di Duck King, Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (20/10).

Founder & CEO Hive Five, Dr. Sabar L. Tobing, SE., MM., Ak., CA., CTL., CTAP., BKP., menyoroti pentingnya kesiapan pelaku usaha menghadapi perubahan administrasi perpajakan.

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“Kehadiran Coretax mengintegrasikan berbagai elemen transaksi, seperti invoice, laporan keuangan, hingga payroll secara real-time untuk menciptakan transparansi data yang menyeluruh,” kata Sabar Tobing dalam keterangannya, Kamis (21/10).

Selain integrasi data, penguatan koneksi digital dengan platform perdagangan elektronik atau marketplace juga menjadi perhatian.

Penunjukan platform marketplace sebagai pemungut pajak resmi disebut menjadi bagian dari perkembangan administrasi perpajakan yang perlu diantisipasi pelaku usaha.

Sabar juga menekankan pentingnya pemisahan keuangan pribadi dan bisnis. Menurut dia, pemisahan diperlukan agar transaksi usaha dapat ditelusuri secara jelas dan tidak bercampur dengan kebutuhan rumah tangga.

“Untuk menghadapi era integrasi data ini, pelaku usaha wajib memisahkan struktur keuangan pribadi dan usaha secara tegas, salah satunya melalui penataan penggunaan giro bisnis,” ujarnya.