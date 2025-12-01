Dr Sabena Raih Doktor dengan Cum Laude dari Usahid, Disertasinya Riset Citra Polisi

jpnn.com, JAKARTA - Dosen Universitas Mercu Buana (UMB) Dr. Sabena S.IKom.M.IKom menjadi salah satu lulusan berprestasi program doctoral Unversitas Sahid (Usahid) Jakarta.

Sabena meraih kelulusan berpredikat dengan pujian alias cum laude dan IPK 3,91 setelah merampungkan masa studinya dengan disertasi berjudul 'Representasi Citra Polisi di Media Sosial X Polda Metro Jaya pada Kasus Judi Online 2024'.

Setelah mengikuti prosesi wisuda, Sabena yang juga seorang praktisi public speaking mengungkapkan rasa syukurnya telah berhasil melewati fase perjuangan menjadi seorang doktor.

Ini adalah pencapaian akademik tertinggi yang sudah diimpikan sejak lama.

“Alhamdulillah, akhirnya di sela kesibukan, saya berhasil menyelesaikan studi empat tahun dan meraih gelar doktor di bidang ilmu komunikasi. Gelar doktor ini saya persembahkan untuk almarhumah ibunda saya,” ujar Sabena, Senin (1/12).

Sabena mengakui disertasi berjudul 'Representasi Citra Polisi di Media Sosial X Polda Metro Jaya pada Kasus Judi Online 2024' yang dipresentasikan di depan tim penguji pada 25 Agustus lalu menjadi karya akademiknya yang cukup menantang.

Sebab, Sabena mengungkapkan dalam penyusunan karya tersebut, tidak hanya dituntut untuk mampu menganalisa citra polisi, tetapi juga sekaligus harus adaptif terhadap media sosial dan memahami teknik judi online yang memang sedang marak di tengah masyarakat.

“Ya karena saya memang fokus pada penggunaan media sosial dalam membangun citra polisi, di tengah maraknya judi online,” ungkapnya.