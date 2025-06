Dr. Teguh Tanuwidjaja Paparkan Teknik Inovatif Perawatan Anti-Aging di Bali iSWAM 2025

jpnn.com, KUTA - Bali International SWAM (iSWAM) 2025 menyita perhatian para praktisi, akademisi dan pelaku industri estetika medis dari berbagai belahan dunia.

Di acara yang digelar pada 20–22 Juni lalu, lebih dari 550 peserta berkumpul di Pulau Dewata untuk mengikuti perkembangan terkini dalam bidang aesthetic dan anti-aging medicine.

Acara tersebut menghadirkan 38 pembicara dari 12 negara dan menjadikannya sebagai salah satu konferensi paling prestisius di kawasan Asia Pasifik.

Pakar Estetika Medis asal Indonesia yang juga menjabat sebagai World President of the International Society of Aesthetic Medicine (ISAM) Dr. dr. Teguh Tanuwidjaja memaparkan teknik inovatif dan hasil riset mutakhir terkait perawatan anti-aging menggunakan benang thread lift terkuat di dunia, yakni Double Fix Pyramid.

Materi tersebut disambut antusias karena menghadirkan pendekatan klinis yang berbasis sains dan terbukti efektif secara global.

Doktor Teguh juga menggandeng dua figur publik sekaligus beauty influencer, yaitu Merdianti Oktavia dan Kykuu untuk membagikan pengalaman mereka menjalani perawatan aesthetic dan anti-aging medicine.

“Pastinya membanggakan bisa jadi bagian dari iSWAM dan melihat langsung bagaimana dokter-dokter estetika medis dari seluruh dunia berkumpul di Indonesia untuk upgrade skill bersama,” ujar Merdianti.

Merdianti mengaku mendapat lebih banyak pengetahuan mengenai perawatan wajah serta bisa lebih tahu mengenai klinik terpercaya.