Dr Wahyu: Pahami Sumber Risiko Kesehatan Terkait Kebiasaan Merokok Secara Tepat

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti bidang toksikologi dan biomolekuler dari Universitas Kristen Maranatha, Prof. Dr. Wahyu Widowati menjelaskan nikotin memang memiliki sifat adiktif yang dapat membuat seseorang sulit melepaskan diri dari kebiasaan merokok.

Namun, menurutnya sumber utama berbagai risiko kesehatan akibat merokok berasal dari proses pembakaran tembakau yang menghasilkan ribuan senyawa berbahaya.

“Penyebabnya bukan nikotin, tetapi pembakaran pada rokok,” ujar Widowati dalam The 3rd Symposium of Indonesian Health Resilience Association (SIERA III) 2026 di Jakarta pekan lalu.

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Dalam paparannya, Widowati menjelaskan tembakau secara alami mengandung berbagai komponen, seperti alkaloid, karbohidrat, protein, lipid, mineral, dan senyawa aroma.

Dalam bentuk dasarnya, komponen-komponen ini tidak serta merta berbahaya. Namun karakteristik senyawa tersebut berubah secara drastis ketika mengalami proses pembakaran pada suhu tinggi.

“Begitu ada proses pembakaran, konsekuensinya sangat besar. Senyawa yang ada dalam tembakau berubah menjadi lebih dari 7.000 bahan kimia berbahaya pada asap rokok,” jelasnya.

Asap hasil pembakaran tersebut bisa mengandung berbagai zat yang diketahui berkontribusi terhadap risiko kesehatan, seperti karbon monoksida, nitrogen oksida, benzena, senyawa karbonil, hingga partikel-partikel halus hasil pembakaran.

Berbagai senyawa tersebut dapat memicu stres oksidatif, inflamasi, kerusakan jaringan, serta berbagai gangguan kesehatan lainnya.