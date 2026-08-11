Drag Race Maut di Kotamobagu Tewaskan 8 Orang, Kapolda Sulut Pastikan Proses Hukum

jpnn.com - Kapolda Sulawesi Utara (Sulut) Irjen Roycke Harry Langie memastikan proses hukum terhadap insiden kecelakaan maut dalam lomba drag race di Kota Kotamobagu tetap berjalan.

Dalam insiden drag race maut itu tercatat delapan orang tewas setelah kena hantam mobil peserta yang hilang kendali.

Peristiwa kecelakaan di lintasan drag race itu sebelumnya viral di media sosial, Senin (10/8/2026).

"Proses hukum tetap berjalan. Penegakan hukum akan kami laksanakan secara terbuka dan akuntabel," kata Roycke di Kotamobagu, kemarin.

Jenderal bintang dua itu menyebut penanganan kasus itu akan ditarik ke tingkat Polda Sulut untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan transparan dan menyeluruh.

Tim penyidik telah memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami rangkaian penyelenggaraan kegiatan, termasuk kemungkinan adanya kelalaian dalam pelaksanaan lomba.

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Roycke mengatakan bahwa tim kepolisian saat ini sedang melakukan proses penyelidikan yang mendalam. Sudah ada sekitar lima orang yang diperiksa, termasuk pengemudi mobil.

"Pengemudi tentu berpotensi kuat menjadi tersangka karena unsur kealpaan atau kelalaian," ujarnya.