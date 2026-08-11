menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Drag Race Maut di Kotamobagu Tewaskan 8 Orang, Kapolda Sulut Pastikan Proses Hukum

Drag Race Maut di Kotamobagu Tewaskan 8 Orang, Kapolda Sulut Pastikan Proses Hukum

Drag Race Maut di Kotamobagu Tewaskan 8 Orang, Kapolda Sulut Pastikan Proses Hukum
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Roycke Harry Langie membesuk korban musibah kecelakaan pada event Kejurda Open Turnamen Tidar Drag Race 2026. ANTARA/HO-Polda Sulut

jpnn.com - Kapolda Sulawesi Utara (Sulut) Irjen Roycke Harry Langie memastikan proses hukum terhadap insiden kecelakaan maut dalam lomba drag race di Kota Kotamobagu tetap berjalan.

Dalam insiden drag race maut itu tercatat delapan orang tewas setelah kena hantam mobil peserta yang hilang kendali.

Peristiwa kecelakaan di lintasan drag race itu sebelumnya viral di media sosial, Senin (10/8/2026).

Baca Juga:

"Proses hukum tetap berjalan. Penegakan hukum akan kami laksanakan secara terbuka dan akuntabel," kata Roycke di Kotamobagu, kemarin.

Jenderal bintang dua itu menyebut penanganan kasus itu akan ditarik ke tingkat Polda Sulut untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan transparan dan menyeluruh.

Tim penyidik telah memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami rangkaian penyelenggaraan kegiatan, termasuk kemungkinan adanya kelalaian dalam pelaksanaan lomba.

Baca Juga:

Roycke mengatakan bahwa tim kepolisian saat ini sedang melakukan proses penyelidikan yang mendalam. Sudah ada sekitar lima orang yang diperiksa, termasuk pengemudi mobil.

"Pengemudi tentu berpotensi kuat menjadi tersangka karena unsur kealpaan atau kelalaian," ujarnya.

Kapolda Sulut Irjen Roycke Harry Langie memastikan proses hukum kecelakaan drag race maut di Kota Kotamobagu yang menewaskan 8 orang tetap berjalan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI