Drama 9 Gol di Paris! PSG Hajar Bayern Munchen, tapi Cerita Belum Selesai

jpnn.com - Paris Saint-Germain (PSG) sukses meraih kemenangan dramatis saat menjamu Bayern Munchen pada leg pertama semifinal Liga Champions 2025/26.

Laga yang berlangsung di Parc des Princes, Rabu (29/4/2026) dini hari WIB itu berlangsung panas dengan hujan gol.

Total sembilan gol tercipta dalam duel dua raksasa Eropa tersebut. PSG keluar sebagai pemenang dengan skor 5-4.

Khvicha Kvaratskhelia dan Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan PSG.

Keduanya sama-sama mencetak dua gol ke gawang Bayern Munchen.

Kvaratskhelia mencatatkan namanya di papan skor menit ke-24 dan 56'. Adapun Dembele mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-45+5 melalui titik putih dan menit ke-59.

Kemudian, satu gol PSG lainnya lahir melalui aksi Joao Neves (33').

Di sisi lain, Bayern Munchen juga memberikan perlawanan sengit melalui empat gol yang dicetak Harry Kane (17’ penalti), Michael Olise (41’), Dayot Upamecano (65’), dan Luis Diaz (68’).