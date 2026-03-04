menu
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Drama Akhir Laga Lawan Persebaya Surabaya, Kabar Lega Datang untuk Persib Bandung

Skuad Persib Bandung menjalani sesi latihan pada malam hari. Foto: Persib.

jpnn.com - Kekhawatiran sempat menyelimuti Persib Bandung seusai laga melawan Persebaya Surabaya pada pekan ke-24 BRI Super League, Senin (2/3/2026).

Striker Persib Sergio Castel harus mendapat penanganan medis lanjutan setelah mengalami benturan pada menit-menit akhir pertandingan.

Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-88, Castel langsung memberi warna pada permainan.

Penyerang asal Spanyol itu menciptakan dua peluang berbahaya, salah satunya berujung bola membentur tiang gawang

Namun, tak lama berselang, pemain berusia 31 tahun itu terlibat insiden yang membuat tim medis harus bergerak cepat.

Castel sempat mendapat perawatan di sisi lapangan sebelum akhirnya dievakuasi menggunakan ambulans.

Dalam proses tersebut, terjadi penyesuaian teknis di area stadion sehingga tim medis harus memastikan prosedur evakuasi tetap berjalan sesuai standar keselamatan pemain.

Dokter tim Persib dr. Wira Prasetya Chandra memastikan kondisi sang pemain tidak mengarah pada masalah serius.

