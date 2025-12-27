Drama Imbang Lawan Thailand Antar Timnas Futsal Indonesia ke Final ASEAN U-16 Boys' Championship

jpnn.com - Timnas futs Indonesia memastikan tiket ke final ASEAN U-16 Boys' Futsal Championship 2025 seusai menahan imbang Thailand.

Skor 3-3 menutup pertandingan Indonesia vs Thailand yang berlangsung di Nonthaburi Hall, Bangkok, Sabtu (27/12/2025).

Pada laga ini, Garuda Muda sempat unggul lebih dahulu melalui gol Muhamad Dafa Ramadan menit ke-5 dan 9, serta Hetson Messi Hamonangan (28').

Namun, keunggulan itu gagal dipertahankan hingga akhir pertandingan setelah Thailand mampu menyamakan kedudukan lewat gol Sunet Tanapob pada menit ke-7 dan Wangsilpakhun Punno (30', 33').

Pelatih Timnas futsal U-16 ndonesia, Reka Cahya Punthoadi menilai anak asuhannya sudah berjuang luar biasa di laga ini.

Hasil imbang di fase grup diharapkan menjadi modal berharga untuk kembali melawan Thailand di partai final.

“Pertandingan yang sangat luar biasa. Kami mencoba untuk bisa memenangkan laga ini dan semua pemain menampilkan penampilan luar biasa,” ujar Reka.

Senada dengan sang pelatih, pemain Timnas futsal Indonesia Akmal Nashrur Rizki mengapresiasi semangat juang rekan-rekannya.