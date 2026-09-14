Drama Kartu Merah! Manchester United Kalah, Persebaya Menang
jpnn.com - MANCHESTER - Derbi Manchester di pekan ke-4 Premier League, Minggu (13/9) malam WIB berakhir dengan kemenangan untuk tim tamu.
Sahibulbait Manchester United harus menelan pil pahit, kalah 0-1 dari Man City yang datang berkunjung.
MU gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain sejak menit ke-23.
City harus bermain dengan sepuluh pemain setelah Phil Foden kena kartu merah (unsportsmanlike conduct).
Tim tamu malah mencetak gol meski bermain dengan sepuluh pemain. Erling Haaland mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-60.
Perbuatan Haaland itu menjadi satu-satunya gol yang tercipta di laga tersebut.
Hasil itu membuat City berada di posisi kedua klasemen sementara, di bawah Arsenal. Sementara itu, MU berada di peringkat ke-13.
Di Indonesia, salah satu tim yang menjadi favorit juara Super League musim ini, Persebaya Surabaya juga melakoni pertandingan yang diwarnai drama kartu merah.
Manchester United kalah dari 10 pemain Manchester City, sedangkan Persebaya menang dari 10 pemain PSIM.
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