Drama Menjelang Drawing Piala Dunia 2026, Iran Menolak Hadir

Trofi Piala Dunia. Foto: fifa

jpnn.com - Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali mencuat, kali ini merembet ke dunia sepak bola.

Federasi Sepak Bola Iran (FFIRI) resmi mengumumkan tidak akan mengirim delegasi ke acara undian fase grup Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat pada 5 Desember 2025 mendatang.

Keputusan tegas ini muncul setelah sebagian besar delegasi resmi Iran ditolak masuk oleh pemerintah AS yang dipimpin Presiden Donald Trump.

Penolakan tersebut memicu reaksi keras dari Teheran dan menempatkan FIFA dalam tekanan besar menjelang turnamen empat tahunan itu.

Penolakan Visa Picu Ledakan Sikap Iran

Menurut laporan media Iran, Varzesh 3, insiden penolakan visa terjadi pada Selasa (25/11/2025). Beberapa pejabat tinggi FFIRI, termasuk Ketua Mehdi Taj, disebut menjadi korban kebijakan imigrasi yang dianggap terlalu politis.

Taj menilai tindakan Washington sebagai bentuk diskriminasi yang tak pantas ditujukan kepada delegasi resmi sebuah ajang olahraga dunia.

"Kami telah menyampaikan kepada FIFA bahwa ini adalah tindakan politik semata. Amerika Serikat harus menghentikan perilaku arogan seperti ini," tegas Taj.

Meski sebagian besar delegasi dilarang masuk, empat anggota tim Iran tetap mendapatkan visa, termasuk pelatih Amir Ghalenoei. Namun, FFIRI menegaskan hal itu tidak cukup untuk membenarkan perlakuan yang mereka terima.

Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali mencuat, kali ini merembet ke dunia sepak bola menjelang drawing Piala Dunia 2026.

