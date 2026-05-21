Drama Musikal Modern Sangkala Nyimas Gandasari Siap Meriahkan TIM

jpnn.com, JAKARTA - Menikmati drama musikal megah dengan standar ala Broadway kini tidak perlu jauh-jauh lagi pergi ke negara asalnya, Amerika Serikat.

Pencinta seni di Tanah Air dapat segera merasakan pengalaman luar biasa tersebut melalui pementasan drama musikal bertajuk Sangkala Nyimas Gandasari.

Pertunjukan spektakuler itu dijadwalkan tampil di Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, pada 14 Juni 2026 mendatang.

Drama musikal ini menjadi salah satu agenda seni yang sangat dinantikan karena memadukan kisah klasik sejarah Nusantara dengan sentuhan modern.

Dikemas secara megah, emosional, dan penuh makna, pementasan Sangkala Nyimas Gandasari menyajikan perpaduan harmonis antara unsur tradisi, seni tari, aransemen musik, hingga efek visual sinematik.

Melalui balutan karya yang elegan dan kuat, esensi cerita asli tokoh sejarah ini tetap terjaga sekaligus tetap relevan bagi generasi masa kini.

"Pementasan ini juga diharapkan mampu menjadi inspirasi bagi para seniman dan budayawan untuk terus melestarikan warisan budaya Nusantara," kata Pendiri Yayasan Prima Ardian Tana, Hj. Nani Yurniati Taufik, Kamis (21/5).

Yayasan Prima Ardian Tana memercayakan kursi sutradara kepada maestro Denny Malik, dengan dukungan aransemen musik apik dari Marthin Tupanno.