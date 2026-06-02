Drama Musikal Sangkala Nyi Mas Gandasari Angkat Kisah Pahlawan Perempuan Cirebon

jpnn.com, JAKARTA - Drama musikal "Sangkala Nyi Mas Gandasari" akan dipentaskan di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, pada 14 Juni 2026.

Pertunjukan tersebut mengangkat kisah kepahlawanan perempuan asal Cirebon yang dikenal memiliki peran penting dalam sejarah penyebaran Islam di pesisir utara Pulau Jawa.

Pementasan ini diprakarsai oleh Yayasan Prima Ardian Tana dengan Denny Malik sebagai sutradara dan Marthin Tupanno sebagai penata musik.

Produksi tersebut menggabungkan unsur seni tradisi dengan pendekatan modern melalui tari, musik, dan teknologi panggung.

Kisah yang diangkat berpusat pada sosok Nyi Mas Gandasari, tokoh perempuan yang tercatat dalam babad Cirebon sebagai salah satu figur penting pada masa Kesultanan Cirebon dan era Sunan Gunung Jati pada abad ke-15.

Pendiri Yayasan Prima Ardian Tana Hj. Nani Yurniati Taufik, mengatakan pementasan tersebut lahir dari keinginan untuk memperkenalkan kembali kekayaan budaya daerah kepada generasi muda melalui medium seni pertunjukan.

Menurut Nani, cerita rakyat dan sejarah lokal memiliki banyak nilai yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya apabila dikemas dalam bentuk yang menarik dan relevan dengan perkembangan zaman.

Sementara itu, Executive Producer Reny A Daniel menjelaskan bahwa drama musikal ini tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga membawa pesan edukatif mengenai sejarah dan budaya Indonesia.