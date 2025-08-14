Drama Persib Bandung vs Manila Digger, Bojan Hodak Soroti Kondisi Pemain

jpnn.com - Persib Bandung sukses mengamankan satu tempat di fase grup AFC Champions League Two (ACL 2) setelah mengalahkan wakil Filipina Manila Digger pada laga play off yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Rabu (13/8/2025).

Duel Persib vs Manila Digger berlangsung alot dan berakhir dengan skor tipis 2-1.

Hodak: Performa Belum Maksimal

Meski timnya berhasil meraih kemenangan, Pelatih Persib Bojan Hodak menilai anak asuhnya tidak tampil dalam performa terbaik.

Menurutnya, jadwal padat menjadi salah satu faktor yang membuat Marc Klok dan kolega kesulitan.

"Pertandingan yang sangat sulit. Kami seperti kurang maksimal di laga ini."

"Kami memiliki jadwal yang cukup rapat, dalam kurun waktu 11 hari memainkan tiga pertandingan yang cukup berat," ucap Hodak.

Apresiasi untuk Pemain Asing

Lebih lanjut, Hodak menyorot performa para pemain asing Persib di pertandingan kontra Manila Digger.

Pelatih asal Kroasia itu mengapresiasi kinerja para pemain asing yang bekerja keras di laga ini.