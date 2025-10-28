Drama TikTok Berakhir, AS dan Tiongkok Sepakat

jpnn.com - Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok telah mencapai kesepakatan final terkait masa depan TikTok yang lebih baik.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyebut penyelesaian resmi akan dilakukan pada Kamis (30/10).

“Kami mencapai satu kesepakatan di Madrid dan saya yakin hari ini semua detailnya sudah rampung."

"Kedua pemimpin akan menyelesaikan transaksi tersebut pada Kamis di Korea,” ujar Bessent dalam wawancara dengan program Face the Nation di CBS, Minggu (26/10).

Meski menolak membeberkan detail isi kesepakatan, Scott Bessent menegaskan bahwa AS telah berhasil membuat Tiongkok menyetujui transaksi tersebut setelah negosiasi intensif dua hari terakhir.

Kesepakatan menjadi kelanjutan dari proses panjang antara Washington dan Beijing terkait kepemilikan TikTok, aplikasi populer milik ByteDance yang kerap dituding mengancam keamanan nasional AS.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya menandatangani perintah eksekutif yang mewajibkan ByteDance menjual operasi TikTok di AS atau menghadapi larangan total.

Berdasarkan aturan itu, kendali operasional TikTok di AS—termasuk algoritma, kode sumber, dan moderasi konten—akan berada di bawah dewan direksi baru dengan Oracle sebagai penanggung jawab keamanan.