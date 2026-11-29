jpnn.com, RIYADH - Ancaman rudal, keterlambatan penerbangan, hingga toga yang sempat tertahan di bandara mewarnai penyelenggaraan wisuda Universitas Terbuka di Riyadh, Arab Saudi, Kamis (19/11).

Di tengah berbagai tantangan tersebut, sebanyak 26 mahasiswa UT berhasil dikukuhkan sebagai lulusan setelah menyelesaikan pendidikan tinggi di negeri rantau.

Direktur UT Layanan Luar Negeri Dr. Pardamean Daulay mengungkapkan sejumlah peristiwa menegangkan di balik penyelenggaraan wisuda tersebut.

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Sehari menjelang wisuda, Pardamean menerima kabar dari panitia bahwa toga masih tertahan di Bandara King Abdulaziz, Jeddah.

Informasi itu diterimanya seusai menunaikan ibadah umrah di Makkah.

"Tidak mungkin ada wisuda tanpa ada toga. Tolong dikoordinasikan dengan KJRI Jeddah dan minta bantuan," kata Pardamean yang mengisahkan pengalamannya tersebut kepada JPNN, Minggu (29/11).

Di tengah kegelisahan, Pardamean bahkan memanjatkan doa di hadapan Ka'bah agar persoalan toga segera teratasi.

Dia mengaku hampir tidak bisa tidur lantaran memikirkan kelangsungan prosesi wisuda keesokan harinya.