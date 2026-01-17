Drama Warisan Lina Memanas, Teddy dan Keluarga Sule Kembali Bersitegang

jpnn.com, BANDUNG - Perseteruan antara Teddy Pardiyana dan keluarga besar komedia Entis Sutisna alias Sule tampaknya belum menemukan titik damai.

Drama warisan mendiang Lina Jubaedah kembali menghangat setelah Teddy resmi mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk putrinya, Bintang, ke Pengadilan Agama Bandung.

Langkah ini sontak memicu kembali konflik lama yang selama bertahun-tahun tak kunjung padam.

Permohonan yang diajukan sejak 1 Desember 2025 itu langsung menyeret nama-nama dari kubu Sule sebagai pihak termohon: mulai dari Rizky Febian, Putri Delina, hingga Ferdinand.

Keputusan Teddy ini dinilai sebagai sinyal bahwa ia tak ingin lagi dianggap berada di posisi pinggir dalam urusan warisan mendiang istrinya.

Kuasa hukum Teddy, Wati Trisnawati, menegaskan bahwa kliennya tidak menuntut harta. Namun penyataan itu tak sepenuhnya meredam spekulasi publik.

“Permohonan ini untuk legalitas ahli waris, bukan harta. Bintang harus diakui sebagai ahli waris almarhumah,” ujar Wati.

Di luar sidang, rumor terus bergulir bahwa Teddy ingin memastikan posisinya tidak terus ditekan oleh keluarga Sule.