Dramatis! 10 Pemain Real Madrid Menaklukkan Marseille

Kylian Mbappe mencetak dua penalti dalam laga Real Madrid vs Marseille di Liga Champions. Foto: Thomas Coex/AFP

jpnn.com - MADRID – Real Madrid harus melalui laga dramatis di matchday 1 penyisihan Liga Champions.

Menjamu Marseille di Santiago Bernabeu, Rabu (17/9) dini hari WIB, Madrid menang 2-1 dan mengakhiri laga dengan sepuluh pemain.

Real Madrid memulai laga dengan insiden. Hanya lima menit babak pertama, bek kanan Trent Alexander-Arnold yang melakoni debut di Liga Champions untuk Madrid, cedera otot.

Bek Inggris itu keluar, digantikan Dani Carvajal.

Marseille membuat publik di Santiago Bernabeu terdiam. Timothy Weah menjebol gawang tuan rumah yang dikawal Thibaut Courtois. Itu terjadi pada menit ke-22.

Namun, sahibulbait merespons cukup cepat. Kylian Mbappe menyamakan kedudukan melalui penalti pada menit ke-29.

Real Madrid harus bermain dengan sepuluh pemain sejak menit ke-72. Carvajal, yang tadi masuk menggantikan Trent Alexander, keluar, kena kartu merah.

Mbappe lalu menjadi pahlawan, meski masih dari penalti.

