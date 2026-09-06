Dramatis, Alexandra Eala Gagal Masuk 16 Besar US Open 2026

jpnn.com - NEW YORK - Tunggal putri terbaik di Asia Tenggara saat ini, dari Filipina, Alexandra Eala gagal menembus 16 Besar US Open 2026, setelah secara dramatis kalah dari sesama petenis yang sedang jadi buah bibir, Iva Jovic (Amerika Serikat).

Pada laga babak ketiga di Arthur Ashe Stadium, NY, Minggu (6/9) siang WIB itu, Eala kalah 5-7, 6-3, 5-7 dalam pertandingan yang berlangsung lebih dari tiga jam.

Eala (kini ranking 18 WTA) sempat berada dalam posisi menguntungkan pada set ketiga setelah unggul 2-0 dan kemudian kembali memimpin 4-2, tetapi Jovic (ranking 14 WTA) mampu membalikkan keadaan hingga merebut kemenangan pada match point kedua.

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"Saya tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi," kata Jovic seusai pertandingan, menggambarkan ketatnya duel yang baru saja dilewatinya bersama Eala, dikutip dari WTA.

Pertandingan berlangsung sengit sejak awal dengan kedua petenis saling berbalas pukulan keras dan terlibat dalam reli-reli panjang.

Setelah Eala merebut set kedua 6-3 untuk menyamakan kedudukan, persaingan semakin ketat pada set penentuan.

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Eala si wanita Filipina berusia 21 tahun yang merupakan alumni sekolah tenis di Rafael Nadal Academy itu mengawali set ketiga dengan baik.

Dia mematahkan servis Jovic pada gim pertama dan mempertahankan servisnya untuk memimpin 2-0.