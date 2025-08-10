menu
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Dramatis, Bali United Nyaris Kalah dari Persik Kediri

BRI Super League

Dramatis, Bali United Nyaris Kalah dari Persik Kediri

Bali United vs Persik Kediri pada pekan pertama BRI Super League di Gianyar. Foto: IG persikfcoffical

jpnn.com - GIANYAR – Bali United mengemas satu poin saat menjamu Persik Kediri pada pekan pertama BRI Super League di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (10/8) sore WIB secara dramatis.

Tampil agresif dan mengoleksi banyak peluang emas, Bali United harus berbagi dengan Persik 1-1.

Tuan rumah yang didukung ribuan fan fanatik yang memenuhi tribune, menguasai jalannya pertandingan dari berbagai sisi.

Namun, sejumlah kans emas tuan rumah itu mentah karena pertahanan Persik, terutama gara-gara pria di bawah mistar gawang bernama Leo Navacchio, yang tampil luar biasa.

Kiper berkebangsaan Brasil itu berkali-kali membuat penyerang-penyerang Bali United stres.

Persik bukan tak punya peluang, tetapi lebih sering lebih fokus membendung serangan Bali.

Laga BRI Super League Bali United vs Persik Kediri sengit, banyak peluang, dan penuh aksi dramatis.

