Dramatis, Bali United Nyaris Kalah dari Persik Kediri

jpnn.com - GIANYAR – Bali United mengemas satu poin saat menjamu Persik Kediri pada pekan pertama BRI Super League di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (10/8) sore WIB secara dramatis.

Tampil agresif dan mengoleksi banyak peluang emas, Bali United harus berbagi dengan Persik 1-1.

Tuan rumah yang didukung ribuan fan fanatik yang memenuhi tribune, menguasai jalannya pertandingan dari berbagai sisi.

Namun, sejumlah kans emas tuan rumah itu mentah karena pertahanan Persik, terutama gara-gara pria di bawah mistar gawang bernama Leo Navacchio, yang tampil luar biasa.

Kiper berkebangsaan Brasil itu berkali-kali membuat penyerang-penyerang Bali United stres.

Persik bukan tak punya peluang, tetapi lebih sering lebih fokus membendung serangan Bali.