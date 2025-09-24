menu
Dramatis, Belasan Siswa SMPN 9 OKI Diduga Keracunan MBG, Ayam Berwarna Biru

Dramatis, Belasan Siswa SMPN 9 OKI Diduga Keracunan MBG, Ayam Berwarna Biru

Dramatis, Belasan Siswa SMPN 9 OKI Diduga Keracunan MBG, Ayam Berwarna Biru
Siswa yang keracunan santap MBG dirawat di Puskesmas. Foto: source for JPNN.com.

jpnn.com - OKI - Belasan pelajar SMP Negeri 9 di Ogan Komering Ilir (OKI) diduga keracunan paket Makan Bergizi Gratis atau MBG pada Selasa (23/9) siang.

Setidaknya ada 12 orang siswa mengalami gejala pusing, mual, muntah dan sesak napas.

Belasan siswa tersebut dilarikan ke Puskesmas Sukaraya untuk mendapatkan perawatan dari tim medis.

Kepala SMP Negeri 9 OKI Yanti Yusipa menerangkan bahwa sebagian siswa yang dirawat di puskemas sudah pulang ke rumah.

"Alhamdulillah, untuk sebagian siswa sudah pulang ke rumah. Dua siswa masih diinfus karena mengalami muntah-muntah seusai menyantap MBG," tutur Yanti, Rabu (24/9).

Yanti mengatakan, berdasarkan keterangan siswa bahwa peristiwa tersebut muncul seusai siswa menyantap menu ayam di MBG.

"Ayam itu katanya berwarna kebiruan," kata Yanti.

Pihak sekolah sempat menerima pesan singkat dari katering selaku pengelola MBG sekitar pukul 10.00 WIB Selasa itu, tetapi terlambat.

