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Dramatis, Brasil Memukul Jepang dengan Gol Menit 90+5

Dramatis, Brasil Memukul Jepang dengan Gol Menit 90+5
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Detik-detik gol terakhir dalam laga Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026. Foto: digitalhubfifa

jpnn.com - HOUSTON - Brasil menembus 16 Besar Piala Dunia 2026 dengan cara yang dramatis.

Pada laga 32 Besar melawan Jepang di Houston Stadium, Houston, Selasa (30/6) dini hari WIB, Brasil tertinggal lebih dahulu.

Gelandang Jepang Kaishu Sano mencetak gol indah pada menit ke-29.

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Brasil baru bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-56 melalui Casemiro, pemain yang kurang panas di babak pertama.

Dramatis, Brasil Memukul Jepang dengan Gol Menit 90+5fifa

Gabriel Martinelli yang masuk pada menit ke-65 menggantikan Matheus Cunha, menjadi pahlawan Brasil.

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Saat laga hanya tinggal detik-detik menuju akhir, bersiap ke babak ekstra, Martinelli dengan penuh ketenangan menceploskan bola ke gawang Jepang pada menit 90+5.

Pada waktu yang tersisa, Jepang gagal menyamakan kedudukan dan bertekuk lutut.

Brasil menundukkan Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026. Pada 16 Besar, Brasil akan menghadapi....

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