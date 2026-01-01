Dramatis, Brasil Memukul Jepang dengan Gol Menit 90+5
jpnn.com - HOUSTON - Brasil menembus 16 Besar Piala Dunia 2026 dengan cara yang dramatis.
Pada laga 32 Besar melawan Jepang di Houston Stadium, Houston, Selasa (30/6) dini hari WIB, Brasil tertinggal lebih dahulu.
Gelandang Jepang Kaishu Sano mencetak gol indah pada menit ke-29.
Brasil baru bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-56 melalui Casemiro, pemain yang kurang panas di babak pertama.
fifa
Gabriel Martinelli yang masuk pada menit ke-65 menggantikan Matheus Cunha, menjadi pahlawan Brasil.
Saat laga hanya tinggal detik-detik menuju akhir, bersiap ke babak ekstra, Martinelli dengan penuh ketenangan menceploskan bola ke gawang Jepang pada menit 90+5.
Pada waktu yang tersisa, Jepang gagal menyamakan kedudukan dan bertekuk lutut.
Brasil menundukkan Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026. Pada 16 Besar, Brasil akan menghadapi....
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