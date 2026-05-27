Dramatis! Jojo Kalah di Babak Pertama Singapore Open 2026

jpnn.com - SINGAPORE – Salah satu andalan Indonesia di nomor tunggal putra, Jonatan Christie, keok di babak pertama Singapore Open 2026 Super 750.

Peringkat ke-5 dunia itu kalah dari wakil India Prannoy HS di Singapore Indoor Stadium, Rabu (27/5) siang WIB.

Jojo -panggilan Jonatan, kalah rubber game 21-10, 12-21, 18-21 dalam waktu 61 menit (statistik BWF).

Kekalahan yang mungkin menyakitkan banget dan dramatis buat Jojo, lantaran pada gim ketiga sempat unggul 18-16, eh, malah disalip jadi 18-21.

Dengan kekalahan itu, Jojo kini hanya unggul 7-4 dalam head to head dengan Prannoy.

Pada 16 Besar besok, Prannoy akan menghadapi pemenang laga Kidambi Srikanth (India) vs Loh Kean Yew (Singapura).

Di nomor tunggal putra Singapore Open 2026 Super 750 ini, Indonesia menyisakan satu wakil, Alwi Farhan, yang akan menantang si nomor satu dunia Shi Yu Qi (China) di Top 16 besok.

Pada hari kedua 32 Besar ini, Indonesia masih punya satu wakil yang belum mengayun raket, yakni ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri yang akan meladeni duo Taiwan Fang Chih Lee/Fang Jen Lee. (bwf/jpnn)