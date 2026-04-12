Dramatis! Persib Bandung Bungkam Bali United dengan 10 Pemain
Pertandingan Persib Bandung vs Bali United berakhir dengan skor 3 - 2 untuk kemenangan Persib di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (12/4/2026) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Pertandingan Persib Bandung vs Bali United pada pekan ke-27 BRI Super League 2025/26 berjalan panas.

Laga berakhir dengan skor tipis 3 - 2 untuk kemenangan Persib Bandung. Tiga gol tuan rumah dicetak oleh Ramon Tanque (28'), Luciano Guaycochea (56'), dan Federico Barba (87').

Sementara itu, Bali United memperkecil skor berkat gol dari Teppei Yachida (81') dan Bruijin (90+3').

Jalannya Pertandingan

Persib Bandung langsung tancap gas saat menjamu Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (12/4/2026).

Tampil dengan kekuatan terbaik, Maung Bandung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. 

Peluang pertama hadir cepat, tepatnya pada menit ke-5. Winger Persib Berguinho menusuk dari sisi kanan pertahanan Bali United sebelum mengirimkan umpan matang ke depan gawang.

Ramon Tanque yang berdiri bebas gagal memaksimalkan peluang emas tersebut. Bola justru melambung meski jaraknya sangat dekat dengan gawang.

Persib terus menekan. Pada menit ke-13, skema second ball dari Thom Haye menciptakan ancaman.

Persib Bandung berhasil mengalahkan Bali United dengan skor 3 - 2. Kemenangan diraih secara dramatis, mulai dari kartu merah Matricardi dan gol menit akhir Bali

