Dramatis, Tak Ada Alex Marquez di Top 10 Practice MotoGP Jepang

jpnn.com - MOTEGI - Practice MotoGP Jepang 2025 di Motegi, Jumat (26/9) siang WIB berakhir pahit buat Alex Marquez.

Pembalap Gresini yang menempati peringkat kedua di klasemen sementara itu gagal mendapat akses langsung ke kualifikasi utama (Q2).

Itu lantaran adik Marc Marquez tersebut hanya finis di urutan ke-15.

Hanya sepuluh pembalap terbaik di practice yang berhak langsung ke Q2, sedangkan sisanya harus berjibaku terlebih dahulu di kualifikasi 1 (Q1). Dua terbaik di Q1 lalu berhak 'naik' ke Q2 dan otomatis mengamankan posisi start minimal di urutan ke-12 pada sprint dan grand prix.

Alex menderita pada practice. Pemilik motor bernomor itu tampak kerepotan mencari pengaturan terbaik, ditambah lagi mengalami kecelakaan -terjatuh dan harus mengganti motor.

Saat practice tersisa beberapa detik, Alex sejatinya punya peluang menembus 10 Besar, tetapi ada insiden yang menyebabkan berkibarnya bendera kuning sehingga catatan waktu pembalap yang masih mendapat jatah di time attack di kawasan itu dibatalkan.

Untuk pertama kalinya musim ini Alex harus memulai penyaringan start dari Q1.

Sebenarnya tak cuma Alex yang kesulitan di practice.