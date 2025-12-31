Drawing ACL 2: Persib Bandung Tantang Ratchaburi FC, Faktor Jarak Jadi Modal Penting
jpnn.com - Persib Bandung kembali bersiap melanjutkan langkah di panggung Asia.
Hasil undian Babak 16 Besar AFC Champions League Two (ACL 2) mempertemukan Maung Bandung dengan wakil Thailand Ratchaburi FC.
Duel ini menambah daftar catatan Persib saat menghadapi klub asal Thailand di kompetisi Asia, setelah sebelumnya berjumpa Bangkok United di fase grup.
Drawing resmi dilakukan oleh Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Selasa (30/12/2025).
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhitia Putra Herawan, bersama perwakilan dari 31 klub peserta lainnya.
Sebagai juara Grup B, Persib akan lebih dahulu menjalani laga tandang sebelum menjamu Ratchaburi FC pada leg kedua.
Sesuai jadwal, Persib akan bertandang ke Stadion Ratchaburi FC di Na Muang pada 11 Februari 2026.
Sepekan kemudian, giliran Persib tampil sebagai tuan rumah dalam laga leg kedua yang akan menjadi momentum penting dalam perjalanan Persib di kompetisi Asia musim ini.
Persib Bandung mengaku diuntungkan dengan jarak saat menghadapi wakil Thailand, Ratchaburi FC, dalam babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2),
