Drawing League Cup 2026/2027: Persib Dapat Tiket Gratis 8 Besar, Persija Masuk Grup A

jpnn.com - Hasil drawing League Cup 2026/2027 menghadirkan sejumlah kejutan. Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda dipastikan langsung melaju ke babak perempat final tanpa harus melewati fase grup.

Kondisi tersebut membuat perhatian tertuju kepada klub-klub lain yang harus memulai perjalanan dari fase grup. Sebanyak 38 tim dari dua kasta akan bersaing memperebutkan tiket menuju fase gugur.

Kompetisi ini mempertemukan 18 klub Super League dengan 20 tim Championship. Fase grup dijadwalkan bergulir mulai awal November 2026 dan terbagi dalam 12 grup di empat zona, yakni Barat 1, Barat 2, Timur 1, dan Timur 2.

Setiap grup dihuni tiga klub dengan komposisi tim Super League dan Championship. Persija Jakarta menjadi salah satu tim yang langsung mendapat perhatian setelah ditempatkan di Grup A.

Macan Kemayoran akan menghadapi Sumsel United dan PSMS Medan. Persija harus melewati persaingan tersebut untuk mengamankan tiket ke fase berikutnya.

Persaingan menarik lainnya tersaji di Zona Timur 2. Grup K mempertemukan PSM Makassar, Persipura Jayapura, dan De Red FC.

Duel PSM kontra Persipura menjadi salah satu pertandingan yang menarik perhatian. Pertemuan dua klub tersebut akan menjadi bagian dari persaingan sejak fase awal turnamen.

Dengan format tersebut, persaingan menuju gelar League Cup dipastikan berlangsung ketat. Persib dan Borneo FC kini tinggal menunggu tim yang lolos dari fase grup untuk menjadi lawan mereka di babak perempat final.(dkk/jpnn)