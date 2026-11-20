jpnn.com - Persaingan menuju gelar juara UEFA Nations League 2026/27 dipastikan makin menarik. Hasil undian babak perempat final menghadirkan sejumlah pertandingan besar yang mempertemukan tim-tim elite Eropa.

Drawing perempat final UEFA Nations League berlangsung pada Jumat (20/11/2026) malam WIB.

Dua pertandingan yang paling menyita perhatian ialah Belanda kontra Portugal dan Spanyol melawan Prancis. Kedua duel tersebut berada di bagan atas.

Pemenang dari masing-masing pertandingan akan saling berhadapan di babak semifinal.

Persaingan di bagan bawah juga tidak kalah menarik. Belgia akan menghadapi Jerman, sedangkan Norwegia mendapat lawan tangguh, yakni Inggris.

Delapan negara yang lolos ke perempat final terdiri dari empat juara grup dan empat runner-up grup.

Prancis, Jerman, Inggris, serta Portugal masuk kelompok unggulan karena finis sebagai juara grup. Adapun Belgia, Belanda, Spanyol, dan Norwegia berada di kelompok nonunggulan.

Seluruh pertandingan perempat final akan berlangsung dalam format dua leg pada akhir Maret mendatang.