jpnn.com, JAKARTA - Digital Realty Bersama (DRB) resmi menandatangani Nota Kesepahaman dengan PT IDX Solusi Teknologi Informasi (IDXSTI) untuk menjajaki peluang kerja sama strategis di bidang teknologi informasi termasuk infrastruktur digital.

Kolaborasi itu bertujuan untuk memperkuat integrasi ekosistem teknologi sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

Penandatanganan MoU tersebut menandai dimulainya sinergi jangka panjang antara keahlian Digital Realty Bersama dalam menyediakan infrastruktur pusat data global dengan jaringan solusi teknologi informasi yang dimiliki IDXSTI.

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President Director Digital Realty Bersama Raymond Yan mengatakan kemitraan strategis dengan IDXSTI ini merupakan langkah penting dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat konektivitas digital utama di kawasan Asia Tenggara.

“Dengan menggabungkan keunggulan platform pusat data global Digital Realty Bersama dengan kapabilitas managed services IDXSTI, serta memanfaatkan pengalaman Digital Realty dalam melayani pelanggan di sektor jasa keuangan, kami optimistis dapat menghadirkan fondasi infrastruktur digital yang andal dan efisien bagi para pelaku industri di Indonesia,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Utama IDXSTI Syafruddin menuturkan mereka menyambut baik kolaborasi strategis dengan Digital Realty Bersama.

“Sinergi ini akan memperluas jangkauan layanan teknologi informasi kami, sekaligus memberikan nilai tambah bagi para mitra dan pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan potensi ekosistem digital yang terus berkembang,” jelas Syafruddin.

Ke depan, Digital Realty Bersama dan IDXSTI berencana untuk merumuskan rincian kerja sama bisnis dan teknis melalui perjanjian kerja sama definitif.