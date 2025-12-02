Dreame Luncurkan Power Clean Collection, Ampuh Hilangkan Bau & Kotoran Membandel

jpnn.com - JAKARTA - Dreame mempertegas eksistensi di industri peralatan kebersihan rumah tangga cerdas.

Hal itu ditandai dengan peluncuran lini produk anyar, Dreame Power Clean Collection.

Koleksi ini menghadirkan empat perangkat inovatif untuk kebutuhan hunian masa kini.

Keempatnya ialah Aqua10 Roller, H15 Pro FoamWash, N20 Steam, dan H13S FlexReach.

Peluncuran tersebut dibarengi dengan kampanye #PoweredToClean yang menonjolkan standar kebersihan efisien lewat otomatisasi dan sensor canggih.

Marketing Communication Manager Dreame Indonesia Zahara Lindra mengungkapkan masyarakat makin membutuhkan alat pembersih yang ringkas, cepat, serta minim intervensi manual.

"Kami ingin membuat kegiatan bersih-bersih di rumah jadi lebih ringan dan tidak memakan banyak waktu. Harapannya, Power Clean Collection bisa membantu lebih banyak keluarga menikmati rumah yang rapi dan nyaman tanpa harus repot setiap hari," kata Zahara di kawasan Kembangan, Jakarta Barat, baru-baru ini.

Salah satu produk yang menarik perhatian, yakni Aqua10 Roller, sebuah robot vacuum dan pel dengan teknologi AquaRoll Mopping yang menjamin penggunaan air bersih secara real-time alih-alih air sirkulasi.