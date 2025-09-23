Dreame Pocket Uni, Hair Dryer Lipat yang Cocok untuk Para Traveler

jpnn.com, JAKARTA - Dreame telah meluncurkan produk baru yakni Dreame Pocket Uni, hair dryer lipat yang cocok buat para traveler.

Produk terbaru tersebut dirancang khusus untuk traveler modern yang ingin tampil stylish tanpa drama. Bayangkan sebuah hair dryer berukuran seukuran smartphone saat dilipat, dengan berat hanya 330 gram.

Dreame Pocket Uni ringkas, ringan, dan bisa dimasukkan ke pouch kecil, tas kerja, hingga koper kabin tanpa memakan tempat.

Tidak heran, produk ini bahkan dinobatkan sebagai salah satu TIME Best Inventions 2024, sebuah pengakuan global atas inovasi dan kepraktisannya.

Dreame Pocket Uni bukan sekadar hair dryer biasa. Dengan fitur Smart Global Voltage Adaptation (100-240V), perangkat itu bisa dipakai di lebih dari 120 negara, dari Jepang dan Korea yang voltasenya rendah, hingga Eropa dan Amerika. Traveler tidak perlu lagi khawatir hair dryer rusak, atau repot mencari adaptor tambahan.

Performa Pocket Uni juga jauh di atas hair dryer hotel. Ditenagai motor high-speed, aliran anginnya kencang sehingga rambut bisa kering hanya dalam hitungan menit. Udara panasnya juga merata, menjaga rambut tetap aman dari risiko overheat.

Faktor lain yang membuat Pocket Uni istimewa yakni kemampuannya menjadi all-in-one styling tool. Dalam satu perangkat kecil, pengguna bisa mengeringkan rambut, meluruskan sekaligus merapikan rambut kusut, hingga menciptakan gaya curly natural.

Semua berkat dua nozzle yang tersedia yaitu unfrizz nozzle yang membuat rambut halus, shiny, dan bebas kusut, serta curling nozzle yang dengan mudah menghasilkan rambut bergelombang bervolume. Tidak perlu lagi membawa catokan lurus, catokan keriting, dan hair dryer sekaligus.