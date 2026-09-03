Dreame Rilis 2 Produk Baru, Bersih-Bersih Rumah Makin Praktis

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Dreame Technology resmi meluncurkan dua produk baru, yakni X60 Ultra Extreme dan H16 Pro TriForce untuk pasar di Indonesia, Kamis (3/9).

Kedua produk flagship itu dirancang untuk menampilkan pengalaman pembersihan pada berbagai kondisi rumah modern.

Selain itu, kehadiran dua produk itu juga memperkuat posisi Dreame sebagai Premium Robot Vacuum Brand by Retail Sales Volume menurut Euromonitor International.

Brand & Marketing Communication Dreame Indonesia, Amalia Ramli menyakini kedua produk baru itu bisa diterima oleh masyarakat karena memiliki teknologi yang bisa diatur secara otomatis.

Dia menyebut Dreame juga memperoleh pengakuan sebagai World's 1st Robot Vacuum Brand with Dual UltraExtend Arms Extending Up to 18cm.

"Secara global, total pengiriman robot vacuum Dreame telah mencapai 11 juta unit," kata Amalia saat ditemui di Jakarta Selatan, Kamis.

Dia menjelaskan X60 Ultra Extreme dan H16 Pro TriForce bisa membantu konsumen melakukan bersih-bersih rumah lebih menyeluruh, higienis, dan praktis.

Dreamn X60 Ultra Extreme dirancang untuk menjangkau area yang sering terlewat oleh robot vacuum konvensional.