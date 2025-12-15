Drift.Inc Buka Cabang Pertama di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Jakarta kini kedatangan destinasi sportainment baru yang siap memacu adrenalin.

Berlokasi di Central Park, Grogol, Jakarta Barat, Drift.Inc, sebagai jaringan arena go-kart indoor yang berkembang di Indonesia, bisa menjadi destinasi hiburan pilihan untuk anak muda, keluarga, maupun komunitas pencinta motorsport.

Datang dengan konsep baru yang lebih modern dari Drift.Inc lainnya, fasilitas online booking yang terintegrasi dengan sesi bermain, dan fasilitas ruang tunggu yang menyuguhkan kenyamanan serta pengalaman menonton kelas balap sungguhan, Drift.Inc siap hadirkan aktivitas leisure terbaru di Jakarta dalam menyambut liburan Natal dan euforia menuju 2026.

Drift.Inc hadir dengan desain arena yang memberikan sensasi balap autentik lewat track dinamis sepanjang 284 meter dengan 15 tikungan menantang yang siap ditaklukan oleh para pencari adrenaline.

Di cabang baru Drift.Inc Jakarta, juga dilengkapi fitur live view yang memungkinkan penonton melihat aksi balap dari beberapa point of view, melalui layar yang tersedia di area.

Kehadiran fitur ini menjadikan pengalaman menonton sama serunya dengan ikut bermain.

Menjawab kebutuhan anak muda Jakarta yang banyak menghabiskan waktu di mall sambil mencari pilihan hiburan yang seru, premium, dan memacu adrenalin, Drift.Inc Central Park juga menghadirkan sistem antrian booking berbasis sesi dan jam.

Itu memungkinkan pemain memilih jadwal bermain dengan lebih fleksibel tanpa harus menunggu lama di lokasi.