Driven By Animals Memotret Realitas Lewat Lagu 'Mati Susah Hidup Tak Mampu'

jpnn.com, JAKARTA - Driven By Animals (DBA) merupakan proyek musik yang digagas dan dijalankan oleh gitaris Drive, Bhusdeq.

Band tersebut sebenarnya sudah ada sejak 2011 lalu. Semua terlahir dari keinginan Bhusdeq mengeksplorasi kemampuan bermusik dengan lagu-lagu yang lebih rumit dibanding karya bersama Drive.

Namun berjalannya waktu, Driven By Animals berubah secara konsep tampilan dan personel.

Secara musik, Driven By Animals sejatinya merupakan band rock progresif dengan lirik bertema isu sosial serta membicarakan kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya

Kini pada 2025, Driven By Animals kembali hadir dengan formasi baru yaitu Ibnuthd (gitar), Febri (bass), Vely (drum), dan tentunya Bhusdeq (gitar, vokal).

Dengan musik yang lebih keras dan tetap terasa progresif, Driven By Animals tetap konsisten mengangkat tema permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini.

Driven By Animals berencana merilis lagu baru satu per satu hingga 11 karya bermuara dalam album pertama pada 17 Oktober 2025 nanti.

Setelah merilis 2 single sebelumnya yaitu Semua Boleh Jadi Presiden pada 2021 dan Diorama (Akhir Periode Kedua) pada 2024, Driven By Animals kini merilis lagu baru yang berjudul Masahitam (Mati Susah Hidup Tak Mampu).