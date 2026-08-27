Driver Konvoi Keliling Semarang Pakai Helm Kolaborasi Bebek Mas Budi dan Grab

jpnn.com, SEMARANG - Puluhan driver yang memakai helm hasil kolaborasi antara warung Bebek & Ayam Kampung Mas Budi dan Grab melakukan konvoi di sejumlah titik jalan protokol Kota Semarang.

Pembagian helm eksklusif kepada mitra pengemudi Grab di Kota Semarang, merupakan bentuk apresiasi atas peran para driver yang selama ini menjadi bagian penting dalam layanan pesan antar makanan yang menjembatani antara UMKM dengan pelanggan.

Bebek & Ayam Kampung Mas Budi merupakan brand kuliner asli Semarang dengan menu andalan bebek dan ayam kampung bercita rasa autentik. Berawal dari dapur sederhana, Mas Budi terus berkembang hingga meraih penghargaan Partner Setia GrabFood 2025 dan Grab Trailblazer Award 2025 kategori 'Small But Mighty'.

CEO sekaligus pemilik Bebek & Ayam Kampung Mas Budi, Setyo Budi, mengatakan bahwa keberhasilan sebuah usaha kuliner saat ini tidak terlepas dari dukungan para mitra pengemudi yang setiap hari mengantarkan pesanan kepada pelanggan.

"Kami melihat mitra driver Grab merupakan bagian dari keluarga besar Mas Budi. Mereka bukan cuma mengantar makanan, tapi juga mengantar kepercayaan pelanggan ke rumah masing-masing pelanggan,” ungkap Setyo Budi dalam keterangan resmi.

Kolaborasi pemberian helm eksklusif tersebut merupakan kelanjutan kerja sama antara Bebek & Ayam Kampung Mas Budi dan Grab.

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Sebelumnya, kedua pihak telah menjalankan program jaket co-branding pada Juli 2025.

Setyo menyebut, helm co-branding tersebut bukan sekadar bagian dari identitas bersama. Program ini diharapkan dapat meningkatkan visibilitas, keselamatan sekaligus rasa bangga para mitra saat menjalankan aktivitas di jalan.