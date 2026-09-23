Driver Ojol di Jakarta Merapat, Beli Oli Pertamina Enduro Dapat Kuota 1 GB

jpnn.com - Ada kabar menarik bagi driver ojek online (ojol) yang sehari-hari mengandalkan motor untuk mencari penghasilan di Jakarta.

Pertamina Enduro menghadirkan program GOKIL atau Ganti Oli, Kuota Internet Lancar. Melalui program tersebut, driver ojol yang menggunakan kartu Telkomsel berkesempatan memperoleh tambahan kuota internet sebesar 1 GB.

Promo ini merupakan hasil kolaborasi PT Pertamina Lubricants (PTPL) dengan Telkomsel. Program berlangsung mulai 23 September hingga 31 Desember 2026.

Beli Oli Dapat Bonus Kuota

Cara mendapatkan bonus tersebut cukup berkaitan dengan kebutuhan rutin driver ojol. Pengguna hanya perlu membeli Pertamina Enduro berukuran 0,8 liter atau 1 liter di bengkel mitra resmi.

Setelah melakukan pembelian, driver akan memperoleh kuota internet 1 GB yang dapat digunakan selama tujuh hari.

Vice President Marketing PT Pertamina Lubricants Nugroho Setyo Utomo mengatakan program tersebut dirancang dengan mempertimbangkan aktivitas driver ojol yang membutuhkan kendaraan sekaligus koneksi internet dalam menjalankan pekerjaannya.

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"Bagi driver ojek online, kendaraan dan konektivitas merupakan bagian penting dalam menunjang aktivitas sehari-hari, sehingga kami melihat ada titik temu yang kuat antara oli Pertamina Enduro dan Telkomsel untuk menghadirkan manfaat yang relevan," ujar Nugroho.

Motor Ojol Butuh Perhatian Ekstra

Aktivitas driver ojol membuat motor digunakan dengan intensitas tinggi. Jarak tempuh yang panjang, kemacetan, serta kondisi cuaca dapat membuat mesin bekerja lebih berat.