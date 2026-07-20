Driver Ojol Terseret Ratusan Meter di Jalan Pagarsih Bandung
jpnn.com - BANDUNG - Seorang pengemudi ojek online (ojol) harus kehilangan sepeda motornya setelah diduga hendak dicuri di Jalan Pagarsih, Kota Bandung pada Jumat (17/7).
Nahasnya, driver ojol itu mengalami luka-luka setelah berusaha mempertahankan sepeda motornya yang diduga hendak dibawa kabur.
Dalam rekaman CCTV yang beredar di media sosial, tampak sepeda motor melaju kencang yang dikemudikan pria diduga pencuri.
Di belakangnya, ada korban yang ikut terseret sejauh ratusan meter lantaran berupaya mempertahankan kendaraannya.
Akibat kejadian tersebut, korban mengalami sejumlah luka lecet akibat bergesekan dengan permukaan aspal.
Merespons kejadian ini, Kapolsek Babakan Ciparay Kompol Kurniawan mengatakan, pihaknya masih melakukan pengecekan.
Dia belum bisa mengonfirmasi ihwal adanya peristiwa curanmor tersebut.
"Saya cek dahulu," kata Kurniawan saat dikonfirmasi, Senin (20/7).
Driver ojol terseret ratusan meter setelah berusaha mempertahankan sepeda motornya yang hendak dibawa pencuri di Pagarsih Bandung.
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