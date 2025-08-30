Driver Ojol Wafat Terlindas Mobil Rantis, PBNU dan Akademisi UBL Sampaikan Belasungkawa
jpnn.com, LAMPUNG - Ketua Umum Bidang Pendidikan dan Hukum PBNU, Prof. Mukri menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online (ojol) yang wafat saat mengikuti aksi unjuk rasa di Jakarta.
Prof. Mukri mengingatkan semua pihak agar menahan diri serta mengedepankan cara damai dalam menyampaikan aspirasi.
Dia menegaskan, kebebasan berpendapat adalah hak konstitusional warga negara, namun harus dilakukan tanpa kekerasan.
“Kami keluarga besar Nahdlatul Ulama turut berduka cita sedalam-dalamnya. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta kesabaran,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (29/8).
Ketua MUI Lampung itu juga meminta aparat keamanan untuk sabar dan menahan diri agar tidak terjadi benturan yang merugikan semua pihak.
Di a menekankan, arahan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah jelas, yakni menjaga keamanan dan ketertiban dengan cara damai.
Selain itu, Prof. Mukri juga mengajak warga Nahdlatul Ulama di berbagai daerah untuk ikut menenangkan suasana.
“PBNU mengajak seluruh warga NU menjadi peneduh di tengah masyarakat, jangan terprovokasi dan jangan ikut aksi anarkis,” tegasnya.
Ketua Umum PBNU Prof. Mukri menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Affan Kurniawan, driver ojol yang meninggal saat mengikuti aksi di Jakarta.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Aktivis 98 dan Kelompok Cipayung: Bangun Dialog untuk Mengakomodasi Tuntutan Demonstran
- Demo Ojol-Mahasiswa Bandung Anarkistis, Massa Bakar Rumah
- Aksi Solidaritas di Gedung DPRD Jabar, Ratusan Driver Ojol Pukul Mundur Polisi
- Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob, Sherina Munaf: Sampai Kapan Pura-Pura Semua Baik-Baik Saja?
- Prabowo Subianto Terkejut Mengetahui Polisi Lindas Driver Ojol saat Tangani Demo
- PBNU Minta Maaf Setelah Mengundang Zionis Peter Berkowitz