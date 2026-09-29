Drumer Muda Asal Semarang Gheva Satria Sabet Juara PDP Groove Attack 2026

jpnn.com, JAKARTA - Seorang drumer muda asal Semarang, Gheva Satria Aji Pratama menyabet gelar juara pertama dalam ajang kompetisi drum PDP Groove Attack 2026.

Gheva sukses keluar sebagai yang terbaik setelah melewati persaingan yang sangat ketat dan menyingkirkan sebanyak 64 peserta berbakat dari berbagai penjuru daerah di Indonesia.

Melalui serangkaian babak penyisihan hingga pertunjukan final offline yang memukau, aksi panggung serta teknik perkusi yang ditampilkan Gheva berhasil memikat hati para juri.

Kualitas dari ajang ini tentu tidak lepas dari jajaran juri profesional lintas genre yang dilibatkan, mulai dari legenda musik rock Fajar Satritama, drumer cadas Andyan Gorust, hingga Yose Kristian.

Namun tak hanya juri lokal yang berkelas, kompetisi hasil kolaborasi PT Sonido Musica Indonesia dan PDP Drums ini juga dapat dukungan langsung dari deretan drumer kelas dunia kayak Thomas Lang, Virgil Donati, Matt Garstka, sampai founder DW Drums, Don Lombardi.

Senior General Manager Product-Sales and Marketing PT Sonido Musica Indonesia, Patricia Dharmawan, menyampaikan bahwa ajang ini memang disiapkan secara khusus untuk menjaring bibit-bibit unggul yang kelak mampu menembus industri musik global.

"Tujuan lain kami adalah ingin supaya drumer-drumer berbakat di Indonesia ini bisa kami perkenalkan ke ekosistem musik internasional," ujar Patricia Dharmawan dalam keterangan pers.

Berkat pencapaian tersebut, Gheva berhak membawa pulang hadiah utama berupa satu set lengkap drum PDP Concept Maple beserta perangkat keras dan pedal ganda bernilai puluhan juta rupiah dari total prize pool yang menyentuh angka hampir Rp 62 juta.