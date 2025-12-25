menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Crypto » Blockchain » DRX Token Berkomitmen Kedepankan Prinsip Keterbukaan Informasi, Termasuk Kebijakan

DRX Token Berkomitmen Kedepankan Prinsip Keterbukaan Informasi, Termasuk Kebijakan

DRX Token Berkomitmen Kedepankan Prinsip Keterbukaan Informasi, Termasuk Kebijakan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
DRX akan terus mengedepankan prinsip keterbukaan informasi, termasuk dalam setiap pembaruan kebijakan. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - DRX mengumumkan langkah strategis berupa token burn sebesar 10 persen dari total suplai maksimum, setara dengan 5.000.000.000 DRX, yang akan dilakukan pada Kami (25/12).

Langkah itu dilakukan sebagai bentuk komitmen DRX terhadap transparansi dan tata kelola ekosistem.
Dalam pengembangan teknologi blockchain, transparansi menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik.

Token burn dipilih sebagai mekanisme untuk memastikan struktur suplai tetap selaras dengan arah pengembangan.

Baca Juga:

Founder DRX Token, Kash Topan mengatakan keterbukaan merupakan prinsip utama sejak awal pengembangan.

“Kami ingin publik memahami apa yang kami lakukan dan mengapa kami melakukannya. Burn ini bukan hanya angka, tetapi bagian dari sistem tata kelola yang bisa diaudit,” ungkap dia dalam siaran persnya, Kamis (25/12).

Token burn dilakukan dengan mengirim token ke alamat khusus yang tidak dapat diakses kembali, sehingga token tersebut secara permanen dikeluarkan dari suplai.

Baca Juga:

Proses ini akan diumumkan lengkap dengan data transaksi.

Sebagai token utilitas, DRX digunakan untuk mendukung berbagai fungsi dalam ekosistem digital.

DRX akan terus mengedepankan prinsip keterbukaan informasi, termasuk dalam setiap pembaruan kebijakan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI