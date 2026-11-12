menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Crypto » Blockchain » DRX Token Hadir di Web3 Week Asia, Perkuat Komunitas & Siapkan Arah Pengembangan

DRX Token Hadir di Web3 Week Asia, Perkuat Komunitas & Siapkan Arah Pengembangan

DRX Token Hadir di Web3 Week Asia, Perkuat Komunitas & Siapkan Arah Pengembangan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
DRX Token hadir dalam Web3 Week Asia 2026. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - DRX Token turut berpartisipasi dalam Web3 Week Asia (W3W) 2026 yang berlangsung pada 11–12 November 2026 di Kuningan City, Jakarta.

Kehadiran ini menjadi bagian dari upaya DRX Token untuk memperkuat hubungan dengan komunitas, memperluas jaringan industri, sekaligus memperkenalkan arah pengembangan proyek ke depannya.

Sebagai salah satu ajang yang mempertemukan pelaku industri blockchain, pengembang teknologi, komunitas, dan berbagai proyek Web3, W3W Asia menjadi momentum bagi DRX Token untuk menjangkau audiens yang lebih luas.

Baca Juga:

Partisipasi ini juga menjadi kesempatan untuk membangun koneksi dengan berbagai pihak yang memiliki ketertarikan terhadap inovasi dan perkembangan ekosistem Web3 di Indonesia.

Selama acara berlangsung, DRX Token menghadirkan aktivitas interaktif melalui booth activation, termasuk permainan claw machine bagi para pengunjung.

Aktivitas ini menjadi pendekatan untuk memperkenalkan proyek secara lebih dekat, sekaligus menciptakan pengalaman yang menyenangkan dan mendorong interaksi langsung dengan komunitas.

Baca Juga:

Di tengah perkembangan industri Web3, DRX Token juga tengah mempersiapkan narasi baru sebagai bagian dari fase pengembangan berikutnya.

Arah ini akan berfokus pada eksplorasi utilitas yang lebih relevan, pengalaman pengguna yang lebih terintegrasi, serta peluang untuk menghubungkan aktivitas digital dengan interaksi di dunia nyata.

DRX Token berusaha memperkuat komunitas dan menyiapkan arah pengembangan baru pada Web3 Week Asia 2026.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI