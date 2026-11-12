DRX Token Hadir di Web3 Week Asia, Perkuat Komunitas & Siapkan Arah Pengembangan

jpnn.com, JAKARTA - DRX Token turut berpartisipasi dalam Web3 Week Asia (W3W) 2026 yang berlangsung pada 11–12 November 2026 di Kuningan City, Jakarta.

Kehadiran ini menjadi bagian dari upaya DRX Token untuk memperkuat hubungan dengan komunitas, memperluas jaringan industri, sekaligus memperkenalkan arah pengembangan proyek ke depannya.

Sebagai salah satu ajang yang mempertemukan pelaku industri blockchain, pengembang teknologi, komunitas, dan berbagai proyek Web3, W3W Asia menjadi momentum bagi DRX Token untuk menjangkau audiens yang lebih luas.

Partisipasi ini juga menjadi kesempatan untuk membangun koneksi dengan berbagai pihak yang memiliki ketertarikan terhadap inovasi dan perkembangan ekosistem Web3 di Indonesia.

Selama acara berlangsung, DRX Token menghadirkan aktivitas interaktif melalui booth activation, termasuk permainan claw machine bagi para pengunjung.

Aktivitas ini menjadi pendekatan untuk memperkenalkan proyek secara lebih dekat, sekaligus menciptakan pengalaman yang menyenangkan dan mendorong interaksi langsung dengan komunitas.

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Di tengah perkembangan industri Web3, DRX Token juga tengah mempersiapkan narasi baru sebagai bagian dari fase pengembangan berikutnya.

Arah ini akan berfokus pada eksplorasi utilitas yang lebih relevan, pengalaman pengguna yang lebih terintegrasi, serta peluang untuk menghubungkan aktivitas digital dengan interaksi di dunia nyata.