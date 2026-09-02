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DSLNG Raih 7 Penghargaan di Ajang EPSA 2026

DSLNG Raih 7 Penghargaan di Ajang EPSA 2026
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PT Donggi Senoro LNG (DSLNG) meraih tujuh penghargaan di ajang Eco-Tech Pioneer and Sustainability Award (EPSA) 2026. Foto dok DSLNG

jpnn.com, SEMARANG - PT Donggi Senoro LNG (DSLNG) meraih tujuh penghargaan dalam ajang Eco-Tech Pioneer and Sustainability Award (EPSA) 2026.

Penghargaan tersebut diberikan atas berbagai inovasi dan program DSLNG yang mendorong efisiensi operasional, perlindungan lingkungan, konservasi sumber daya, serta pemberdayaan masyarakat.

Penganugerahan EPSA 2026 digelar oleh Departemen Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, di The Suri Ballroom, Semarang, Kamis (27/8/2026).

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Dalam ajang tersebut, DSLNG berhasil memperoleh lima penghargaan Silver dan dua penghargaan Bronze pada tujuh kategori inovasi, yakni Community Development, Eco-Cycle Innovation, Eco-Hazard Innovation, Ecosystem Protection, Green Power Innovation, Hydro Smart Innovation, dan Low Carbon Innovation.

Tujuh penghargaan tersebut diraih melalui inovasi yang mencerminkan penerapan prinsip keberlanjutan dalam berbagai aspek kegiatan perusahaan, mulai dari pengelolaan lingkungan dan efisiensi sumber daya hingga peningkatan keandalan operasional.

Plant General Manager DSLNG Johar Ahadi bersama QHSE Senior Manager DSLNG Muhammad Haerul hadir mewakili perusahaan sekaligus menerima penghargaan tersebut.

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Ajang EPSA 2026 turut dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan dari kalangan pemerintah dan akademisi.

Selain prosesi penghargaan, EPSA 2026 juga menghadirkan Arunika Dialogue – Strategic Conversation on Sustainability Innovation, yang menjadi forum untuk membahas berbagai perspektif dan praktik inovasi dalam mendukung agenda keberlanjutan.

PT Donggi Senoro LNG (DSLNG) kembali menorehkan prestasi di bidang lingkungan dan keberlanjutan dengan meraih tujuh penghargaan dalam ajang EPSA 2026.

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