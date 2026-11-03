DTIIF 2026 Hasilkan Kemitraan Strategis untuk Industri Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Danantara Indonesia resmi menutup Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026 yang berlangsung selama tiga hari di Fairmont Jakarta, Rabu (28/10).

Kegiatan yang dihadiri lebih dari 3.000 peserta itu bukan sekadar ruang diskusi melainkan platform yang menghasilkan rangkaian kerja sama strategis di bidang riset, energi, infrastruktur digital, dan transportasi seperti kendaraan listrik.

Chief Technology Officer Danantara Indonesia dan Ketua DTIIF 2026 Sigit Puji Santosa menyebut penandatanganan kerja sama hanyalah titik awal. Ia mengaitkan semangat kolaborasi forum dengan Hari Sumpah Pemuda, yang jatuh pada hari penutupan DTIIF.

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“Pada 1928, para pemuda dari berbagai latar belakang berkumpul dengan semangat dan cita-cita bersama untuk membangun masa depan Indonesia. Hampir satu abad kemudian, semangat persatuan, kolaborasi, dan tekad tersebut tetap relevan. Untuk itu, Danantara Indonesia ingin meneruskan semangat Sumpah Pemuda dengan mempertemukan berbagai gagasan, keahlian, dan sumber daya untuk bersama-sama mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih maju,” ujar Sigit dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (3/11).

Sepanjang forum, berbagai kemitraan terjalin antara Danantara Indonesia, technology provider, perusahaan, universitas, lembaga riset, dan ekosistem BUMN, baik di tingkat nasional dan internasional.

Pada hari pertama, Danantara Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Perindustrian, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memperkuat sinergi nasional dalam menghubungkan agenda riset, pengembangan talenta, kebutuhan industri, mekanisme pendanaan, dan peluang investasi strategis.

Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat pemanfaatan dan hilirisasi hasil riset dan inovasi, memperkuat kapabilitas teknologi industri, serta meningkatkan daya saing nasional menuju ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Danantara Indonesia juga menandatangani MoU dengan BRIN dan 32 perguruan tinggi untuk membangun platform kemitraan riset, akademik nasional, dan industri guna mendekatkan hasil riset dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.