Dua Anak yang Tenggelam di Padang Ditemukan dalam Kondisi Meninggal Dunia
jpnn.com, PADANG - Tim Pencarian dan Pertolongan (SAR) gabungan berhasil menemukan dua anak yang dilaporkan hilang akibat tenggelam saat mandi-mandi di dua lokasi terpisah di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Minggu.
Kedua korban tersebut ditemukan oleh tim gabungan setelah dilaporkan hilang saat berenang. Proses pencarian dilakukan secara intensif dengan menyisir area sekitar tempat kejadian musibah sebelum akhirnya kedua jasad korban berhasil dievakuasi.
"Dua korban yang tenggelam di dua lokasi dan waktu terpisah telah ditemukan oleh tim hari ini," kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Padang Abdul Malik di Padang, Ahad.
Ia mengatakan dua korban tersebut ditemukan oleh tim gabungan dalam keadaan meninggal dunia, dan jasadnya kini telah dievakuasi.
Korban pertama diketahui bernama Josua dengan jenis kelamin laki-laki berusia 15 tahun, ia dilaporkan hilang sejak Jumat (14/8).
Pada awalnya korban tengah mandi-mandi bersama dengan tiga temannya di Sungai Batang Arau, Padang Selatan, kota setempat lalu terseret arus.
Warga setempat yang mengetahui kejadian itu langsung memberikan pertolongan dan menyelamatkan tiga anak, sementara korban tidak berhasil ditemukan.
Setelah dinyatakan hilang sekitar dua hari, korban akhirnya ditemukan oleh tim di laut perairan Padang, dekat Pulau Sinyaru.
Tim SAR gabungan akhirnya menemukan dua anak yang dilaporkan tenggelam dan hilang saat mandi-mandi di Padang, Sumatera Barat (Sumbar
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