Dua ASN Gugur Padamkan Karhutla Bromo, BKN Pastikan Kenaikan Pangkat Anumerta
jpnn.com, JAKARTA - Dua aparatur sipil negara (ASN) gugur saat berjuang memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur.
Atas pengabdian keduanya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan pemberian penghargaan berupa kenaikan pangkat anumerta serta pemenuhan hak kepegawaian bagi keluarga yang ditinggalkan.
Kedua ASN tersebut adalah Sukaris dan Hendra Rony Wagiyanata, pegawai Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BBTNBTS). Keduanya gugur dalam operasi pemadaman kebakaran pada Kamis (15/10).
Berdasarkan informasi awal BBTNBTS, kebakaran bermula dari lahan masyarakat pada Rabu (14/10), sebelum merembet ke kawasan taman nasional.
Situasi makin berbahaya ketika api kembali menyala dan angin kencang menerpa lokasi kebakaran. Kondisi tersebut menyulitkan petugas yang berupaya mengendalikan kobaran api.
Dalam peristiwa itu, Sukaris gugur saat menjalankan tugas. Sementara Hendra sempat mendapatkan perawatan medis akibat luka bakar serius, tetapi nyawanya tidak tertolong.
Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrullah menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya kedua ASN tersebut.
"Pengabdian keduanya dalam menjaga kelestarian alam merupakan bentuk dedikasi aparatur negara yang patut mendapat penghormatan," kata Prof. Zudan, Minggu (18/10/2026).
Dua ASN gugur memadamkan karhutla Bromo, BKN memastikan kenaikan pangkat anumerta.
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