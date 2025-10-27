Dua Atlet MS Glow For Men Raih Podium di Jakarta Running Festival 2025

jpnn.com - Dua pelari muda dari komunitas MS Glow for Men Running Rahmad Setiabudi dan Nofeldi Petingko membukukan prestasi membanggakan di Wondr Jakarta Running Festival 2025, yakni berhasil memperoleh prestasi dalam kompetisi tersebut.

Rahmad finis di posisi kedua kategori 5K Male dan memboyong hadiah sebesar Rp 8 juta, serta Nofeldi menempati posisi pertama kategori Marathon National dengan perolehan hadiah Rp 50 juta.

Keberhasilan Nofeldi dan Rahmad meraih podium merupakan kebanggaan tersendiri bagi MS Glow for Men, yang merangkul atlet-atlet muda bergabung dalam komunitas larinya untuk menyemangati masyarakat agar berani menggeluti passion mereka dan menjadikannya bagian dari perjalanan hidup.

Baca Juga: Brand Ambassador MS Glow Jadi Pelari Indonesia Tercepat di Chicago Marathon 2025

“Running for Passion adalah salah satu bentuk komitmen MS Glow For Men untuk mendukung passion pria Indonesia,” kata founder J99 Corp. dan MS Glow For Men, Gilang W. Pramana, Senin (27/10).

Nofeldi Petingko adalah first finisher yang mendapatkan podium pertama untuk kategori Marathon National. Lelaki asal Sulawesi Tengah ini, menjadi salah satu atlet bintang yang makin bersinar dan tergabung dalam komunitas MS Glow for Men.

Ia kerap mengikuti dan menjuarai berbagai event lari nasional, termasuk Bayan Run, Palaka Wira, Solo Run Fest, hingga Borobudur Marathon, dia pun meraih podium pertama.

Baca Juga: MS Glow For Men Mengajak Para Pelari Peduli Kesehatan Kulit

"Saya sangat bersyukur. Semoga ke depannya bisa lebih baik lagi," kata Nofeldi.

Sementara, Rahmad Setiabudi menjadi salah satu pelari MS Glow For Men Running yang berhasil meraih podium dua dalam 5K Open Male di event ini.