Dua Atlet Muda Kehilangan Nyawa di Porprov XVII Jawa Tengah 2026, Menpora Buka Suara
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir buka suara soal dua peserta Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVII Jawa Tengah 2026 meninggal dunia.
Ia menekankan perlunya perbaikan menyeluruh terhadap sistem perlindungan dan keselamatan atlet pascainsiden tersebut.
"Dua atlet muda kehilangan nyawa dalam satu ajang olahraga. Ini bukan sesuatu yang bisa dianggap biasa," kata Erick dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Kedua atlet tersebut adalah atlet pencak silat Kota Semarang Ayudiah Rivana Tridiandinita dan atlet selam Kabupaten Jepara Syabilla Rizkia Putri Raharja.
Ayudiah meninggal dunia pada Rabu (28/10) setelah menjalani operasi menyusul cedera jari yang dialaminya saat bertanding pada Senin (26/10).
Sementara itu, Syabilla meninggal dunia saat mengikuti perlombaan renang selam perairan terbuka (open water finswimming) nomor 3.000 meter di kawasan Awann Costa, Semarang, Minggu (25/10).
Menpora menyampaikan belasungkawa mendalam atas meninggalnya kedua atlet muda yang sedang berjuang mengharumkan nama daerah masing-masing.
"Saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhumah. Semoga Allah SWT memberikan tempat terbaik bagi keduanya dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan," ujarnya.
Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir buka suara soal dua peserta Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVII Jawa Tengah 2026 meninggal dunia.
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