Dua dari Empat Begal Kurir Paket di Bandung Ditangkap

Jajaran kepolisian meringkus pelaku begal kurir paket di Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (3/4/2026). (ANTARA/HO-Polrestabes Bandung)

jpnn.com, BANDUNG - Dua dari empat begal terhadap seorang kurir paket di Jalan Maksudi, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Astanaanyar, Bandung, ditangkap polisi.

Pelaku diamankan di kawasan Pasir Koja dan saat ini menjalani pemeriksaan di Mapolsek Astanaanyar.

“Sudah, tadi baru ketangkap dua orang di Pasir Koja,” ujar Kapolsek Astanaanyar Kompol Fetrizal S, Senin.

Dia menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan awal dan rekaman kamera pengawas (CCTV), aksi pembegalan tersebut dilakukan oleh empat orang pelaku secara berkelompok.

Polisi saat ini masih memburu dua pelaku lainnya yang diduga terlibat dalam aksi tersebut.

“Masih kami cari dua orang lagi, masih dalam penyelidikan,” katanya.

Ia menerangkan peristiwa itu terjadi saat kondisi jalan relatif sepi akibat hujan deras.

Korban yang merupakan kurir paket tengah menepi untuk berteduh, kemudian didatangi para pelaku yang berpura-pura meminta bantuan.

