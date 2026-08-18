Dua Dekade Berkembang, Air Minum Biru Perkuat Ekosistem Waralaba

jpnn.com, JAKARTA - Air Minum Biru memilih model waralaba sebagai strategi utama dalam memperluas jaringan bisnis sekaligus membangun ekosistem usaha yang bertumbuh bersama para mitra di Indonesia.

Perusahaan meyakini pertumbuhan bisnis berkelanjutan membutuhkan perpaduan antara kekuatan sistem teruji dan semangat kewirausahaan para mitra, bukan sekadar ekspansi mandiri perusahaan semata.

Founder dan CEO Franchise Biru, Yantje Wongso mengungkapkan strategi ini dilakukan sebagai upaya perusahaan menyediakan air minum sehat berkualitas dengan biaya ringan.

“Alasan terbesar saya untuk memfranchisekan Depo Air Minum Biru adalah ingin berbagi sukses,” ujar Yantje dalam keterangan tertulis, Selasa (18/8).

Menurut Yantje, keberhasilan usaha akan menjadi jauh lebih bermakna ketika kesuksesan tersebut dapat dikerjakan dan dirasakan manfaatnya secara luas oleh orang lain.

Selama lebih dari dua dekade, Biru terus menyempurnakan sistem operasional, standar kualitas, teknologi, serta pola pendampingan agar dapat direplikasi para mitra tanpa mengurangi konsistensi mutu produk dan layanan.

Melalui skema kemitraan ini, para penerima waralaba tidak hanya mendapatkan merek dan sistem terstruktur, melainkan juga akses terhadap pembinaan, inovasi, dan dukungan bisnis yang terus berkembang.

Model kemitraan yang teruji tersebut kini melahirkan ratusan wirausaha baru yang bersama-sama menghadirkan akses air minum sehat, berkualitas, dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia. (rom/jpnn)