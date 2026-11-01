Dua Desa di Aceh Selatan Dilanda Banjir, Ratusan Warga Terpaksa Dievakuasi ke Posko Pengungsian

jpnn.com, ACEH SELATAN - Sebanyak 674 jiwa terdampak akibat banjir yang melanda dua gampong atau desa di Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Selatan Mudatsir di Aceh Selatan, Minggu, mengatakan banjir merendam dua gampong tersebut akibat meluapnya Sungai Lae Soraya dan Krueng Trumon Raya.

"Hingga saat ini kami mencatat sebanyak 674 jiwa terdampak banjir yang melanda dua gampong di Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan," katanya.

Adapun dua gampong terdampak banjir tersebut yakni Gampong Lhok Raya dengan warga terdampak 560 jiwa dari 159 keluarga, serta Gampong Cot Bayu Trumon Tengah sebanyak 114 jiwa dari 38 keluarga.

Mudatsir mengatakan titik pengungsian korban banjir di antaranya di Mako Kompi 3 Yon C Pelopor Brimob Polda Aceh. Sebelumnya, ada sebanyak 112 jiwa dari 30 keluarga mengungsi di tempat tersebut.

"Sekarang masyarakat yang dievakuasi ke posko pengungsian Mako Kompi 124 jiwa dari 37 keluarga. Mereka berasal dari Gampong Lhok Raya," kata Mudatsir.

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Sedangkan warga terdampak dari Gampong Cot Bayu yang mengungsi mencapai 37 jiwa dari enam keluarga. Mereka mengungsi ke rumah kerabat, lembaga pendidikan, dan tempat lainnya.

Mudatsir menjelaskan banjir yang merendam dua gampong di Kecamatan Trumon Tengah merendam di permukiman warga dengan ketinggian air berkisar 30 hingga 70 centimeter. Sedangkan ketinggian banjir di badan jalan berkisar 70 hingga 130 centimeter.